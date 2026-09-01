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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о дубле Рафиньи против «Райо»: «Футболист мирового класса, ему на пользу быть капитаном. У «Барсы» фантастический командный дух, но нужно улучшить некоторые аспекты»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал игру форварда команды Рафиньи в матче 3-го тура Ла Лиги против « Райо Вальекано » (5:2).

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