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Царьград

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Врачи Нового Уренгоя спасли девочку, родившуюся с весом 630 г

Врачи Нового Уренгоя спасли девочку, родившуюся с весом 630 г

В Новом Уренгое врачи выходили девочку, родившуюся на 25-й неделе беременности с весом 630 г. За 4 месяца ее вес достиг 3,4 кг.

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