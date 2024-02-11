В Лихославле старшеклассникам предложили стать будущими врачами

В Лихославле проходит серия профориентационных встреч для старшеклассников Лихославльского муниципального округа, на которых специалисты различных профессий и направлений от первого лица рассказывают ребятам о своей деятельности.
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