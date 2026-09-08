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Царьград

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SPA: из-за атак приостановлена работа энергокомплексов в Саудовской Аравии

SPA: из-за атак приостановлена работа энергокомплексов в Саудовской Аравии

На юге Саудовской Аравии энергетические объекты приостановили работу после атак хуситов 8 сентября. Пострадали 73 человека.

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