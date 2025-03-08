Деньги заплатили - результата нет: Как "Газпром" саботирует решения Путина

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мудрость гласит "предают в первую очередь близкие и друзья"... А как показала история с выбором у нашего В.В.Путина, что то не то. Чубайс, Миллер, Грефф, Кудрин и т.д. и вся Питерская гопкомпания жулья, ворья, коррупционеров... Одним словом Питерское ОПГ, которое полностью соответствуют "Бандитскому Петербургу" со всеми вытекающими последствиями и результатами. Нищие старики, мизерные зарплаты простых трудяг и т.д.