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Деньги заплатили - результата нет: Как "Газпром" саботирует решения Путина

Деньги заплатили - результата нет: Как "Газпром" саботирует решения Путина

Генеральный директор "ХимАльянс" Кирилл Селезнев и бывший менеджер энергетического блока группы "Газпром" Алексей Митюшев вывели из "Газпрома" не менее 150 миллиардов рублей в свою пользу, как утверждается в иске Генеральной прокуратуры РФ.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мудрость гласит &quot;предают в первую очередь близкие и друзья&quot;... А как показала история с выбором у нашего В.В.Путина, что то не то. Чубайс, Миллер, Грефф, Кудрин и т.д. и вся Питерская гопкомпания жулья, ворья, коррупционеров... Одним словом Питерское ОПГ, которое полностью соответствуют &quot;Бандитскому Петербургу&quot; со всеми вытекающими последствиями и результатами. Нищие старики, мизерные зарплаты простых трудяг и т.д.
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