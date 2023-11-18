Российские Игры дружбы под угрозой срыва: WADA рвет и мечет, МОК в бешенстве

Российские Игры дружбы надо обязательно провести, не обращая внимания на WADA и МОК. Мы проводим и наши правила.

Лия Гарифулина Гуркина

Им самим хотелось принять или возглавить мероприятие,но гордыня родилась раньше их. Вот и бесятся,что не могут ничего поделать. А поезд тю- тю!!! И плевали мы с высокой колокольни на ваши вады,мады,оки,моки.