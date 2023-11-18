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Российские Игры дружбы под угрозой срыва: WADA рвет и мечет, МОК в бешенстве

Российские Игры дружбы под угрозой срыва: WADA рвет и мечет, МОК в бешенстве

Фото: социальные сети Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства.

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Комментарии
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Сергей Киппари
Российские Игры дружбы надо обязательно провести, не обращая внимания на WADA и МОК. Мы проводим и наши правила.
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17 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Им самим хотелось принять или возглавить мероприятие,но гордыня родилась раньше их. Вот и бесятся,что не могут ничего поделать. А поезд тю- тю!!! И плевали мы с высокой колокольни на ваши вады,мады,оки,моки.
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15 час.

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