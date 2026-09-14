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Аргументы недели

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«Русофобия головного мозга»: Захарова остудила польского министра, размечтавшегося о разгроме ядерной державы

«Русофобия головного мозга»: Захарова остудила польского министра, размечтавшегося о разгроме ядерной державы

Европейский дипломатический корпус продолжает уверенно удерживать первенство в жанре военно-полевого стендапа.

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