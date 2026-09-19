В Сирии при взрыве на военном складе погибли 11 солдат

В Сирии 11 военнослужащих погибли при взрыве на складе боеприпасов в городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило Министерство обороны переходного правительства республики.
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