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Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников, которые не соответствуют требованиям государства и общества

Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников, которые не соответствуют требованиям государства и общества

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников, которые не соответствуют требованиям государства и общества.

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