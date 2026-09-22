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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин об отставке Диаса: «Не думаю, что он виноват. Слабый состав «Родины» не готов на равных сражаться в РПЛ»

Андрей Аршавин прокомментировал отставку Хуана Диаса с поста тренера « Родины ». После 9 туров клуб-новичок РПЛ занимает в таблице 15-е место.

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