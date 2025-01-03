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Винисиус удален в матче с «Валенсией»: вингер «Реала» толкнул вратаря Димитриевски сзади в голову. Бразилец кричал на судью после красной, Рюдигер удерживал его

Винисиус удален в матче с «Валенсией»: вингер «Реала» толкнул вратаря Димитриевски сзади в голову. Бразилец кричал на судью после красной, Рюдигер удерживал его

Главный арбитр Сесар Сото Градо показал бразильцу красную карточку за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

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