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Зеленский заявил, что предлагал Трампу продать оружие за российские активы

Зеленский заявил, что предлагал Трампу продать оружие за российские активы

В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский рассказал, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу использовать 300 миллиардов долларов из российских активов для покупки оружия для Украины.

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