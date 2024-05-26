Последний звонок в школе № 42 в Набережных Челнах

Сегодня для многих молодых людей в Набережных Челнах прозвенел последний звонок. Школы города отметили этот важный день традиционной линейкой, поздравлениями от учителей и посещением праздничного мероприятия.
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