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Экс-президент Украины Порошенко ответил Путину на предложение о предоставлении убежища

Экс-президент Украины Порошенко ответил Путину на предложение о предоставлении убежища

КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко ответил российскому лидеру Владимиру Путину на слова о предоставлении ему убежища "по гуманитарным соображениям", заверив, что на Украине "разберутся сами".

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