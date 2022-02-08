Экс-президент Украины Порошенко ответил Путину на предложение о предоставлении убежища

КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко ответил российскому лидеру Владимиру Путину на слова о предоставлении ему убежища "по гуманитарным соображениям", заверив, что на Украине "разберутся сами".