Планирующих поездки в США европейских трансгендеров призвали к осторожности

Несколько стран Европейского союза (ЕС) призвали проживающих на их территории трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) быть осторожными при планировании поездок в США, сообщает портал Axios.
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