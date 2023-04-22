Аргументы недели

98 615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    1. Сайра по хорошему должна консервироваться только предприятиями тихоокеанской береговой зоны. Статистически консерв...Легальное мошенни...
  • Alex Немо
    НУ а на интернете конечно можно...  Как говорится в одной старой байке - если бордель перестал приносить доход то нуж...В заксобрании Пет...
  • Александр Рус
    кувалдометр должен с ним говоритьМузыкант Алексей ...

Вице-президент Венесуэлы: убытки от санкций США составили 232 миллиарда долларов

Исполнительный вице-президент Делси Родригес заявила, что из-за санкций США Венесуэла потеряла 232 миллиарда долларов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх