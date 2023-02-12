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Бобровский 13-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за матч. Он отразил 45 бросков «Колорадо» из 49

Сергей Бобровский 13-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за матч. Вратарь «Флориды» отразил 45 бросков из 49 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:5).

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