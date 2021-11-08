Т-Р-Инфо

25 610 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    На нары коммуняку-уголовника!!! В кандалы заковать и отправить на каторгу!!!В Саратове задерж...
  • Иван Лихачев
    Как фашисты испугались-то правды. Скоро концлагеря строить начнут.В Саратове задерж...
  • ВЛАДИСЛАВ
    А-ха-ха-ха!!! Всё очень просто. Дать людям надежду на нормальное будущее для селян и их детей. А как власть это будет...Хана последним де...

Лукашенко поздравил соотечественников с днем Великой Октябрьской Революции

Лукашенко поздравил соотечественников с днем Великой Октябрьской Революции

С годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, изменившей в 1917 году ход истории человечества и судьбу белорусов, поздравил граждан президент Белоруссии Александр Лукашенко, об этом 7 ноября сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Вернуться к статье
Обсудить
Vladimir Lioubimcev
Я ТОЖЕ поздравляю Лукашенко, всех белорусов и россиян с Днем Великой Октябрьской Социалистической революции!!!
Ветер Иванович
Молодец Лукашенко!
Владимир СВ
, Батька в отличие от нашего - либерала , поздравил народ .. Молодец . Спасибо ему !!!
Юрий Кушнарев
от путина и его консерваторов" такого не дождёшься
Петр Паринов
Молодец батько.... Хоть один руководитель бывших республик СССР не предал свою Родину и страну, в которой он родился и вырос, которая дала ему образование и воспитание, сделали из него человека, а а не стал продажной западной шавкой, родства не помнящей...
Румина Мавлеева (Саитова)
Всех с праздником, с днем Великой Октябрьской Революции!!!! Ура!!!!!!!!,товарищи !!!!!!!!Ура!!
Леонид Пиган
Всего-то и порядочных людей среди всего этого безобразия нынешнего времени,что Батько...Имею с чем сравнить-часто общаюсь со старыми сослуживцами из Витебска-не без того,скрипят потихоньку,но это не идет ни в какое сравнение с той ненавистью и презрением,что царят у нас.
Регина Толстоброва
Какой человек, цены ему нет. Берегите белорусы батьку, другого такого не будет.
Наталья Ошека Кудря
Очень уважаю белорусский народ и его президента! Мира и процветания Вам, дорогие!
Галина Светлая
Молодцы.
Михаил Медведев
Молодец Батька. Вот это и есть сохранение исторической памяти. Продолжение и развитие здороваых традиций.
Дмитрий volgarch
Молодец! Пример остальным.
Михаил Медведев
Спасибо за доброе слово.
Дмитрий volgarch
В детстве мне довелось около 5 лет жить в Бресте (Южный городок). Там же пошел в шклпу (11-я ср.шк., ныне 6-я гимназим им. Маршала Сов.Союза, четырежды Героя Сов.Союза Г.К.Жукова). Остались самые лучшие воспоминания и о городе, и о его жителях. Пусть будет мир на этой земле!
Эдуард Филиппов
Батька , человек чести . Всех с праздником !

Картина дня

наверх