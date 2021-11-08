Лукашенко поздравил соотечественников с днем Великой Октябрьской Революции

С годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, изменившей в 1917 году ход истории человечества и судьбу белорусов, поздравил граждан президент Белоруссии Александр Лукашенко, об этом 7 ноября сообщает пресс-служба белорусского лидера.