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"Полосатые" шпионы и шифр: как пчел превращали в военных почтальонов

"Полосатые" шпионы и шифр: как пчел превращали в военных почтальонов

www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg/dpa Как доставляли грузы в осажденный Ленинград? И каких живых существ использовали в качестве военных почтальонов? Малоизвестные факты о войнах и боевой технике рассказывает программа "Знаете ли вы, что?" с Алексеем Иванченко на РЕН ТВ.

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