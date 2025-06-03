"Полосатые" шпионы и шифр: как пчел превращали в военных почтальонов

www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg/dpa Как доставляли грузы в осажденный Ленинград? И каких живых существ использовали в качестве военных почтальонов? Малоизвестные факты о войнах и боевой технике рассказывает программа "Знаете ли вы, что?" с Алексеем Иванченко на РЕН ТВ.