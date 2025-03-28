Кстати, на днях жители Губернского пригласили на прогулку. Очень беспокоит ситуация в районе с транспортом, тишина с трамваем.
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Кстати, на днях жители Губернского пригласили на прогулку. Очень беспокоит ситуация в районе с транспортом, тишина с трамваем.
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