Держись, Владимирская область, это только начало. Остальным регионам стоит последовать примеру

Татьяна Хуторская

Автор всё правильно пишет. Всё так и было в 90-е. Завербованные люди ехали к нам как к себе домой. Зомбирование наших мусульман происходило на высшем уровне. Англосаксы профи в этом деле. И теперь люди забыли и даже здесь в комментариях пишут, что якобы хиджабы были их одеждой. Однако это не так! Я родилась и жила на Кавказе, мои родители приехали туда сразу после ВОВ. И никаких хиджабов не было и тогда. Подтверждаю. В каждом городе там есть исторический музей, сходите, посмотрите национальные одежды народов Кавказа, посмотрите старые фото, которые есть в каждой семье. У меня есть фотографии моей родни с тех времëн. И никаких хиджабов нет! Подтверждаю! Есть старые документальные ленты со съëмками городов Кавказа начиная с начала 20-го века. Смотрите! Где хиджабы? Их нет! Зато знаю другую историю. Когда на каждом углу в одном из городов Кавказа в 90-е , в каждом ларьке продавались фильмы, пропагандирующие ваххабизм. Которые задурманивали головы мусульман. В которых говорилось, что ваши родители грешники, не слушайте их, их советская власть задурила. И люди, у которых на генетическом уровне было Уважение к своим предкам, забыли всё. И теперь Даже Депутаты! - Государственные Люди, которые в первую очередь должны Думать Головой что делают! Несут такой Бред, разрушающий мою Родину! И нас призывают быть к этому Бардаку толерантными?! Даже Депутаты! говорят неправду, значит, задуривают головы уже новому покалению людей! Так почему же наше телевидение не сделает документальные фильмы об этом?! Почему не покажут старые ленты улиц городов Кавказа, почему не поговорят с людьми, которые ещё живы и являются свидетелями Правды? Почему мы позволяем дурить наших людей, почему не работает наша пропаганда, почему мы так и продолжаем жить в Нашей стране по по тем самы фильмам англосаксов?