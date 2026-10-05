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Царьград

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Онищенко призвал русских привиться от новых штаммов гриппа

Онищенко призвал русских привиться от новых штаммов гриппа

Академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал русским вакцинироваться от новых штаммов гриппа. Он отметил, что иммунитета к этим вирусам у граждан России нет, и подчеркнул важность ежегодной прививки для защиты здоровья.

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