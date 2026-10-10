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Русская весна

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Мощный удар по энергетике: ночью большая часть Одессы осталась без света и воды (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный удар по энергетике: ночью большая часть Одессы осталась без света и воды (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России нанесла удар по энергетике Одессы.  Сначала прогремел мощный взрыв на фоне тревоги, после него исчезло электро- и водоснабжение.

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