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Воздух над тремя петербургскими КПО изучат эксперты за 4 млн

Воздух над тремя петербургскими КПО изучат эксперты за 4 млн

В Петербурге мусор перерабатывают на трех комплексах: «Волхонка», «Островский», «Новоселки». Это высокотехнологичные предприятия, оборудованные по последнему слову техники.

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