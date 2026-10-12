Воздух над тремя петербургскими КПО изучат эксперты за 4 млн

В Петербурге мусор перерабатывают на трех комплексах: «Волхонка», «Островский», «Новоселки». Это высокотехнологичные предприятия, оборудованные по последнему слову техники.
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