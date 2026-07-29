US-Owned LNG Ship Reportedly Struck By Kamikaze Drone At Egyptian Port A potentially major escalation emerged late Wednesday after a US-owned gas-processing vessel moored at Egypt's Mediterranean port of Damietta was reportedly struck by a drone, according to Reuters, citing maritime security firm Ambrey.
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