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US-Owned LNG Ship Reportedly Struck By Kamikaze Drone At Egyptian Port

US-Owned LNG Ship Reportedly Struck By Kamikaze Drone At Egyptian Port

US-Owned LNG Ship Reportedly Struck By Kamikaze Drone At Egyptian Port A potentially major escalation emerged late Wednesday after a US-owned gas-processing vessel moored at Egypt's Mediterranean port of Damietta was reportedly struck by a drone, according to Reuters, citing maritime security firm Ambrey.

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