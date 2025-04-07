Медвежий угол
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Медвежий угол

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Раздача квартир всем подряд закончится? В России хотят ужесточить правила: "Паразитов" отсеют разом

Раздача квартир всем подряд закончится? В России хотят ужесточить правила: "Паразитов" отсеют разом

Царьград Коллаж Царьграда Раздача квартир всем подряд закончится? В России хотят ужесточить правила: "Паразитов" отсеют разом.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Чем  чиновники  распоряжаются  -  тем  и  торгуют  за  взятки.
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11 час.
alik3456 Джексон
Надо всех мигрантов на родину и к каждому в нагрузку по чиновнику без возврата...
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10 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Раздача не закончится делать будут ТИХО
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7 час.
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