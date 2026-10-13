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Венчурные инвестиции в Латинской Америке выросли на 65%, но деньги получают преимущественно крупные стартапы

Венчурные инвестиции в Латинской Америке выросли на 65%, но деньги получают преимущественно крупные стартапы

Инвестиции в стартапы Латинской Америки в 2025 году достигли $4,7 млрд, увеличившись на 65% относительно предыдущего года.

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