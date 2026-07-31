Альбарес вызвал посла Италии из-за заявлений о приостановке Шенгена

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Италии в связи с заявлениями главы МИД Антонио Таяни о приостановке Шенгенского соглашения с Испанией после миграционного кризиса в Сеуте.
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