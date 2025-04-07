Майские праздники 2025 года: как повлияют на зарплату, стоит ли брать отпуск

В начале мая 2025 года россиян традиционно ждут длительные выходные. О том, как они отразятся на оплате труда и выгодно ли брать отпуск в мае, рассказал Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.
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