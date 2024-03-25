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Экономист Церазов предположил, что инфляция к концу года может упасть до 5%

Экономист Церазов предположил, что инфляция к концу года может упасть до 5%

Возвращение инфляции в России к целевому уровню 4% потребует комплекса мер для замедления роста расходов бюджета, охлаждения экономики и рынка труда, масштабного импортозамещения и стабилизации курса рубля.

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