Сенатор Перминова открыла в Кургане уникальный медицинский проект. Фото, видео

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова посетила в Кургане Центр Илизарова, где приняла участие в открытии уникального для города проекта эрготерапии, который поможет пациентам быстрее адаптироваться к реальной жизни.
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