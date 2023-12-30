В Новосибирске и Бердске на новогодних каникулах изменится расписание электричек

На новогодних каникулах все электропоезда региона будут курсировать по графику выходного дня.В Новосибирской области на время новогодних каникул вносятся изменения в график электропоездов, курсирующих между Новосибирском и Бердском.
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