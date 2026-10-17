На Западном берегу реки Иордан совершено нападение на европейский дипломатический конвой. Как пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники и очевидцев, совершили его израильские поселенцы.
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