Специалист в сфере военного дела Александр Михайлов указал на тот факт, что вслед за провалом наступательных манёвров киевский режим должен осознать, что он не может доверяться тому, что ему обещают союзные державы Запада.
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