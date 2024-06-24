Ефимов: возведение станции Митьково МЦД-3 закончится в текущем году

На третьей линии Московского центрального диаметра идёт возведение станции Митьково. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, специалисты уже завершили этап работ, связанный с устройством островной пассажирской платформы и возведением вестибюля.
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