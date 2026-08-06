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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Собянин назвал проекты развития транспорта Москвы

В спальных районах Москвы создали около двух миллионов рабочих мест, сообщил Сергей Собянин. Это снизило транспортную нагрузку на центр, а хорды позволили перемещаться между районами, не заезжая в центральную часть города.

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