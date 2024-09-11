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Путин принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024»

Путин принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024»

Президент России Владимир Путин как Верховный Главнокомандующий в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024».

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