Стало известно, на какие должности чаще всего принимают сотрудников пенсионного возраста

Был проведен опрос Сегодня 51% петербургских компаний нанимает сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, в то время как 32% рассматривает их для временных позиций или на определенные должности.
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