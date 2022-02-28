Россия эвакуирует своих граждан из Европы

Правительство России начало работу над планом эвакуации своих граждан из Европы после того, как ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний на фоне проводимой РФ спецоперации по принуждению к миру.
Правительство России начало работу над планом эвакуации своих граждан из Европы после того, как ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний на фоне проводимой РФ спецоперации по принуждению к миру.
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