Nike продолжают экспериментировать с одной из самых узнаваемых моделей в истории кроссовок. Новые Air Force 1 Low Pony Hair в оттенке Team Red покрыты длинным искусственным ворсом, а верх, шнурки и подошва выдержаны в единой винно-красной гамме.