Объявлены причины прорыва дамбы в Орске Алиса БронскаяНарушение целостности дамбы в Орске произошло поздно вечером 5 апреля, когда паводковые воды прорвали участок насыпной конструкции протяженностью в десять метров.
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