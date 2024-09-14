Кандидатуру гендиректора РЖД Олега Белозерова выдвинули на пост главы объединенной Федерации гимнастики России

О выдвижении сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Главой РЖД является Олег Белозеров. «Идея объединения всех федераций по гимнастическим видам спорта обсуждалась десятилетиями и, наконец, созрела до конкретного решения.
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