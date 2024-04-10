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Россиянам напомнили, при какой температуре отключают отопление

Россиянам напомнили, при какой температуре отключают отопление

Несмотря на резкое потепление во многих российских городах, отопление в квартирах пока не отключают. Средняя температура воздуха должна в течение пяти суток быть не ниже 8 градусов тепла – только в этом случае батареи станут холодными, пояснили RT пресс-службе Роскачества.

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