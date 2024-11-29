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Главу Федерации футбола Брунея уволили после товарищеского матча с Россией

Главу Федерации футбола Брунея уволили после товарищеского матча с Россией

Фейсал Юсофф уволен с поста президента Федерации футбола Брунея (FABD). Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) FABD.

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