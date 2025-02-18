Председатель СК России поручил доложить по информации о совершении противоправных действий в отношении жительницы Свердловской области

В социальных медиа опубликованы сведения, согласно которым в городе Пышме бывший муж систематически применял физическую силу в отношении супруги, распространил ее фото интимного характера и угрожал забрать детей.
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