Белый дом готов обеспечивать новые поставки оружия Киеву для продолжения наступления на Донбасс

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду, 14 сентября, заявил, что Соединенные Штаты должны обеспечить поставки необходимой военной помощи Украине для продолжения наступления, – сообщает телеканала CNN.
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