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Белый дом готов обеспечивать новые поставки оружия Киеву для продолжения наступления на Донбасс

Белый дом готов обеспечивать новые поставки оружия Киеву для продолжения наступления на Донбасс

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду, 14 сентября, заявил, что Соединенные Штаты должны обеспечить поставки необходимой военной помощи Украине для продолжения наступления, – сообщает телеканала CNN.

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