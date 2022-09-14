Белый дом готов обеспечивать новые поставки оружия Киеву для продолжения наступления на Донбасс

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду, 14 сентября, заявил, что Соединенные Штаты должны обеспечить поставки необходимой военной помощи Украине для продолжения наступления, – сообщает телеканала CNN.