Ходаковский: Запад сходит с ума, разгоняя истерику об угрозе России

РИАМО - 28 янв. Начальник управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский считает, что западные страны постепенно сходит с ума, разгоняя истерику по поводу угрозы со стороны России.
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