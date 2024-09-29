Туры из России в Белоруссию могут приравнять к внутреннему туризму с 2025 года

Туры из России в Белоруссию с будущего года планируют приравнять к внутреннему туризму. Такую информацию предоставил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии, представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Белоруссии Филипп Гулый.