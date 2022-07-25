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Следователь из ХМАО просит главу СКР Бастрыкина проверить окружное руководство

Следователь из ХМАО просит главу СКР Бастрыкина проверить окружное руководство

Следователь первого отдела по особо важным делам Следственного управления СКР по ХМАО Евгений Шестаков обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой инициировать служебную проверку в отношении начальника окружного управления Михаила Мокшина и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Мурата Цуроева.

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