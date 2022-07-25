Следователь из ХМАО просит главу СКР Бастрыкина проверить окружное руководство

Следователь первого отдела по особо важным делам Следственного управления СКР по ХМАО Евгений Шестаков обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой инициировать служебную проверку в отношении начальника окружного управления Михаила Мокшина и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Мурата Цуроева.
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