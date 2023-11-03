RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Я тоже так думал, пока сирийские курды, во время борьбы армии Асада с отрядами ИГИЛ, не захватили нефтяные месторожде...ВВС Турции порази...
  • Андрей Михайлов
    блинкен))) интеллигент явно. лицо вижу. знает это и считает себя белой костью. но. знание это больше, чем образование...Shafaq: Блинкен н...
  • А Кудасов
    Что за праздник, какого народа?Адыгейцы, удэгейц...

СК России заочно обвинил ещё 47 иностранцев, участвующих в боях на Украине

СК России заочно обвинил ещё 47 иностранцев, участвующих в боях на Украине

Следственный комитет России заочно обвинил ещё 47 иностранцев, участвующих в боях на Украине. «Получены новые данные о вербовке и участии наемников на стороне ВФУ, предъявлено обвинение заочно ещё 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх