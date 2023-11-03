СК России заочно обвинил ещё 47 иностранцев, участвующих в боях на Украине

Следственный комитет России заочно обвинил ещё 47 иностранцев, участвующих в боях на Украине. «Получены новые данные о вербовке и участии наемников на стороне ВФУ, предъявлено обвинение заочно ещё 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля.
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