СК России заочно обвинил ещё 47 иностранцев, участвующих в боях на Украине

Следственный комитет России заочно обвинил ещё 47 иностранцев, участвующих в боях на Украине. «Получены новые данные о вербовке и участии наемников на стороне ВФУ, предъявлено обвинение заочно ещё 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля.